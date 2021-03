(Di lunedì 22 marzo 2021) La pesante sconfitta nello scontro diretto per i play off con il Lecce ha accelerato la crisi. Con ilin evidente affanno è stato inevitabile fare scelte radicali. L'esonero di Alessandro ...

Advertising

sportli26181512 : Frosinone, esonerato Nesta: La crisi dei ciociari ha portato alla prima drastica decisione: l'ex milanista è stato… - LazionewsEu : Frosinone, il Lecce fatale a Nesta: esonerato #sslazio #forzalazio #lazionews #lazionewseu #Nesta - sportal_it : Frosinone, esonerato Alessandro Nesta - zazoomblog : UFFICIALE – Frosinone esonerato Nesta: fatale la sconfitta contro il Lecce - #UFFICIALE #Frosinone #esonerato - PicenoTime : Frosinone, esonerato ufficialmente Nesta dopo la decima sconfitta in 30 partite -

Ultime Notizie dalla rete : Frosinone esonerato

La pesante sconfitta nello scontro diretto per i play off con il Lecce ha accelerato la crisi. Con ilin evidente affanno è stato inevitabile fare scelte radicali. L'esonero di Alessandro Nesta è così arrivato dopo un faccia a faccia con la società che ha portato al divorzio. Uscita dal ...La sconfitta per 3 - 0 con il Lecce costa il posto ad Alessandro Nesta: ilhail tecnico dopo una serie di risultati sotto le aspettative. Dopo la sconfitta in casa con il Lecce è al 12° posto in classifica della serie B con 38 punti, a 4 punti dalla zona ...Finisce ufficialmente l'avventura di Alessandro Nesta alla guida del Frosinone. Al 45enne tecnico romano, che l'anno scorso aveva ragginto la finale playoff poi persa con lo Spezia, è risultata fatala ...Il Frosinone ha comunicato l’esonero di Alessandro Nesta La decisione è stata presa dopo il 3-0 contro il Lecce e la 12.esima posizione in classifica a 38 punti. società ciociara ha infatti deciso di ...