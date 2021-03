F1 | il ritorno di Fernando Alonso a quasi 40 anni Anno di transizione con Alpine Ma dal 2022…

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il 29 luglio compirà 40, masembra sempre avere le energie di un ragazzino, di quando per esempio fece il suo esordio nel Mondiale di Formula Uno. Era il 4 marzo 2001, Gran Premio d’Australia a Melbourne, e un giovanissimoconcludeva in dodicesima posizione la sua prima gara tra i “grandi” al volante della, non irresistibile, Minardi PS01. Da quel giorno è passata una vera e propria era geologica, lo spagnolo ha vinto 2 titoli iridati nella massima categoria del motorsport, la 24 Ore di Le Mans nel 2018 e 2019 e anche la 24 Ore di Daytona nel 2019, sfiorando solamente la 500 Miglia di Indianapolis. In poche parole, in questi 20l’asturiano ha scritto pagine e pagine di storia del motorsport. Molti, al posto suo (ricordiamoci che ha anche preso ...

Il 29 luglio compirà 40 anni, ma Fernando Alonso sembra sempre avere le energie di un ragazzino, di quando per esempio fece il suo esordio nel Mondiale di Formula Uno. Era il 4 marzo 2001, Gran Premio ...Nuove idee e nuovi piloti. Se è vero che la "rivoluzione tecnica" in F1 si realizzerà l'anno venturo, dei cambiamenti sostanziali in vista di questo campionato ci sono e ci si riferisce all'assetto de ...