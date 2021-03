Covid: Figliuolo a Draghi, 1 mln dosi Pfizer entro 24 ore in 214 strutture sanitarie (Di lunedì 22 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 22 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

SkyTG24 : Il commissario per l'emergenza #Covid #Figliuolo e il Capo della Protezione Civile #Curcio si sono vaccinati oggi c… - matteosalvinimi : #Salvini: Il generale Figliuolo, archiviati Arcuri e le primule, ha già acquistato 150mila dosi di anticorpi monocl… - marcodimaio : Il generale #Figliuolo, commissario per l’emergenza #Covid, dimostra a #CTCF il netto cambio di passo rispetto al p… - TV7Benevento : Covid: Figliuolo a Draghi, 1 mln dosi Pfizer entro 24 ore in 214 strutture sanitarie... - roberiez : Covid: Figliuolo a Draghi, un milione dosi Pfizer entro 24 ore in 214 strutture sanitarie. -