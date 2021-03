Chantal Ughi | Steve McQueen | Diamantino su IWONDERFULL

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il film in Prima Visione questa settimana su– piattaforma streaming realizzata in collaborazione con MYmovies – è Ciao amore, vado a combattere, l’incredibile storia di, dalla passerella al ring.: una vita spericolata è la I Wonder Story che corre veloce sull’asfalto di Les Mans. Il film della settimana è il sorprendente– Il calciatore più forte del mondo. Chi è? Come la storia di, attrice, cantante, modella, ma soprattutto campionessa di Muay Thai, una delle arti marziali più dure e violente del mondo. Un percorso personale, intimo, in cui lo sport è la via d’uscita da un passato oscuro. Le sue avversarie sul ring non spaventano ...