Beccato dalla Polizia con la droga: arrestato pluripregiudicato 23enne (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCasal di Principe (Ce) – Nel primo pomeriggio di sabato 20 marzo u.s., nell’ambito dei predisposti servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, Agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un pluripregiudicato di Casal di Principe dedito allo spaccio di stupefacenti: M.V. , di anni 23, residente in Casal di Principe, gravato da vari precedenti di Polizia, tra cui ricettazione e detenzione illegale di arma comune da sparo provento di furto, nonché per detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio. Già noto agli Agenti del Posto Fisso Operativo di Casapesenna per essere stati proprio questi ultimi a trarlo in arresto nel 2016 poichè trovato in possesso di numerose quantità di sostanze stupefacenti, nel pomeriggio dello scorso sabato, M.V. veniva sorpreso dagli ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCasal di Principe (Ce) – Nel primo pomeriggio di sabato 20 marzo u.s., nell’ambito dei predisposti servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, Agenti delladi Stato hanno tratto in arresto undi Casal di Principe dedito allo spaccio di stupefacenti: M.V. , di anni 23, residente in Casal di Principe, gravato da vari precedenti di, tra cui ricettazione e detenzione illegale di arma comune da sparo provento di furto, nonché per detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio. Già noto agli Agenti del Posto Fisso Operativo di Casapesenna per essere stati proprio questi ultimi a trarlo in arresto nel 2016 poichè trovato in possesso di numerose quantità di sostanze stupefacenti, nel pomeriggio dello scorso sabato, M.V. veniva sorpreso dagli ...

