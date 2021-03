Aspi, la Lega alla Commissione Ue: “Fare chiarezza sugli investimenti non fatti per le manutenzioni” (Di lunedì 22 marzo 2021) La richiesta è Legata alla lettera della Commissione, che ha richiamato il governo a tutelare gli azionisti di Aspi nell'ambito della trattativa di acquisto da parte di Cdp Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 22 marzo 2021) La richiesta ètalettera della, che ha richiamato il governo a tutelare gli azionisti dinell'ambito della trattativa di acquisto da parte di Cdp

Advertising

Sevenpress : Aspi, Lega presenta interrogazione in Ue: fare chiarezza su compensazione Atlantia e mancate manutenzioni… - BabboleoNews : #Aspi, #Lega presenta un'interrogazione in #ConsiglioEuropeo per fare chiarezza sulla legittimità delle remunerazio… - Agenparl : Aspi, Lega presenta interrogazione in Ue: fare chiarezza su compensazione Atlantia e mancate manutenzioni - - RiccardoNatale4 : @f_burla Inutile stupirsi. Giorgetti nella Lega è quello più allergico all’intervento statale. Appena crollato il p… - RiccardoScarone : RT @MarioGuglielmi: Viadotto Bisagno, Piana (Lega): “Aspi metta in sicurezza il cantiere e si renda disponibile al tavolo del P.r.i.s. per… -

Ultime Notizie dalla rete : Aspi Lega Aspi: interrogazione europarlamentari Lega, Bruxelles verifichi su uso ricavi da tariffe La Commissione europea deve fare 'verifiche sulle scelte gestionali che hanno riguardato negli anni Aspi'. Lo affermano gli europarlamentari della Lega Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Antonio Maria Rinaldi ed Edoardo Rixi che hanno rivolto un'interrogazione dato che a gennaio la stessa Commissione ...

Autostrade: Campomenosi (Lega), Atlantia vale zero. Ecco perché ... deputato e responsabile dipartimento Infrastrutture della Lega. ' Il tema è assai delicato e a ...hanno ricevuto in questi anni e sugli effetti negativi che una possibile contrazione dei costi di ASPI ...

Aspi, la Lega alla Commissione Ue: “Fare chiarezza sugli investimenti non fatti per le manutenzioni” Il Secolo XIX Autostrade: Campomenosi (Lega), Atlantia vale zero. Ecco perché BRUXELLES - “E’ fondamentale che la Commissione Europea, che a gennaio ha scritto al Governo una lettera a tutela degli azionisti di Atlantia nella trattativa di acquisto da parte di Cassa depositi e ...

Aspi, gli europarlamentari della Lega presentano interrogazione in UE “E’ fondamentale che la Commissione, che a gennaio ha scritto al Governo una lettera a tutela degli azionisti di Atlantia nella trattativa di acquisto da parte di CDP, faccia le opportune verifiche su ...

La Commissione europea deve fare 'verifiche sulle scelte gestionali che hanno riguardato negli anni'. Lo affermano gli europarlamentari dellaMarco Campomenosi, Paolo Borchia, Antonio Maria Rinaldi ed Edoardo Rixi che hanno rivolto un'interrogazione dato che a gennaio la stessa Commissione ...... deputato e responsabile dipartimento Infrastrutture della. ' Il tema è assai delicato e a ...hanno ricevuto in questi anni e sugli effetti negativi che una possibile contrazione dei costi di...BRUXELLES - “E’ fondamentale che la Commissione Europea, che a gennaio ha scritto al Governo una lettera a tutela degli azionisti di Atlantia nella trattativa di acquisto da parte di Cassa depositi e ...“E’ fondamentale che la Commissione, che a gennaio ha scritto al Governo una lettera a tutela degli azionisti di Atlantia nella trattativa di acquisto da parte di CDP, faccia le opportune verifiche su ...