WTA Monterrey 2021, i risultati del 20 marzo: Fernandez e Golubic in finale. Eliminate Sorribes Tormo e Li (Di domenica 21 marzo 2021) Ha preso forma la finale del WTA di Monterrey che vedrà opposte Leylah Annie Fernandez e Viktorija Golubic. Una ultimo atto che non può dirsi atteso ma che di certo sia la canadese che la tennista elvetica hanno meritato, a coronamento di una settimana di ottimo livello. In semifinale Fernandez ha dovuto piegare la resistenza di Sara Sorribes Tormo. E’ stata una partita estremamente combattuta decisa da pochi dettagli, in particolare le gestione dei momenti chiave. La nordamericana, infatti, è riuscita a non perdere la calma nella fase finale di entrambi e set, non a caso ha vinto 7-5 7-5. Meno complesso, almeno per quanto si è visto in campo, l’impegno della tennista svizzera che in poco meno di un’ora e mezza ha liquidato la ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) Ha preso forma ladel WTA diche vedrà opposte Leylah Anniee Viktorija. Una ultimo atto che non può dirsi atteso ma che di certo sia la canadese che la tennista elvetica hanno meritato, a coronamento di una settimana di ottimo livello. In semiha dovuto piegare la resistenza di Sara. E’ stata una partita estremamente combattuta decisa da pochi dettagli, in particolare le gestione dei momenti chiave. La nordamericana, infatti, è riuscita a non perdere la calma nella fasedi entrambi e set, non a caso ha vinto 7-5 7-5. Meno complesso, almeno per quanto si è visto in campo, l’impegno della tennista svizzera che in poco meno di un’ora e mezza ha liquidato la ...

Ultime Notizie dalla rete : WTA Monterrey Golubic in semi a Monterrey Viktorija Golubic (WTA 102) si issata in semifinale nel torneo di Monterrey. L'elvetica, giunta fino all'ultimo atto a Lione la scorsa settimana, ha superato nei quarti la russa Anna Kalinskaya (130) con il punteggio di ...

Golubic in finale a Monterrey Continua lo straordinario momento di Viktorija Golubic (WTA 102), che a Monterrey ha conquistato la sua seconda finale sul circuito femminile in una settimana dopo quella (persa) di Lione. Al penultimo atto la 28enne zurighese, passata dalle qualificazioni,...

WTA Monterrey, oggi le semifinali: avanti Leylah Fernandez e Ann Li Ubi Tennis Wta Monterrey 2021, Golubic è la prima finalista: Li battuta in due set Viktorija Golubic è la prima finalista dell’edizione 2021 del torneo Wta 250 di Monterrey, in corso sui campi in cemento della città messicana. La svizzera ha battuto in due s ...

Gioia Golubic, è finale a Monterrey MONTERREY - Viktorija Golubic continua il suo magic moment al torneo di Monterrey. La 28enne elvetica, in grande forma, ha liquidato anche la statunitense Ann Li (Wta 72), strappando il pass per la ...

