Traffico Roma del 21-03-2021 ore 18 | 30

(Di domenica 21 marzo 2021) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto in redazione Marina riccomi nulla da segnalare sui tratti autostradali sulle consolari e sulla rete viaria della capitale ricordiamo che il Lazio sarà in zona rossa anche la prossima settimana tra le restrizioni negozi chiusi tranne quelli di prima necessità solo asporto e consegna a domicilio per bar ristoranti didattica a distanza e spostamenti solo per validi motivi certificati in corso ultima domenica programmata di blocco ecologico antinquinamento divieto di circolazione quindi per tutti i veicoli privati a motore all’interno della cosiddetta fascia verde blocco che terminerà alle 20:30 di questa sera trasporto pubblico lavori quest’oggi per la linea C della metropolitana servizio interrotto sull’intera tratta Atac ha disposto corse sostitutive effettuate da bus per i dettagli di queste altre notizie potete ...