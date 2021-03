Rosberg fa le carte alla stagione: 'Sarà dura per Hamilton con un Verstappen così' (Di domenica 21 marzo 2021) L a sensazione è sempre la stessa: che si sia tirato fuori un po' troppo presto e che molto di più avrebbe potuto ancora darci in pista. Un rimpianto senza verifiche che a Nico Rosberg sembra non ... Leggi su gazzetta (Di domenica 21 marzo 2021) L a sensazione è sempre la stessa: che si sia tirato fuori un po' troppo presto e che molto di più avrebbe potuto ancora darci in pista. Un rimpianto senza verifiche che a Nicosembra non ...

Ultime Notizie dalla rete : Rosberg carte Rosberg fa le carte alla stagione: 'Sarà dura per Hamilton con un Verstappen così' L a sensazione è sempre la stessa: che si sia tirato fuori un po' troppo presto e che molto di più avrebbe potuto ancora darci in pista. Un rimpianto senza verifiche che a Nico Rosberg sembra non dispiacere affatto. E che peraltro colma con molti impegni ancora connessi alle corse e al motorsport. Da quest'anno, tre le altre cose, sarà il commentatore alle telecronache di ...

Rosberg: 'Tra Verstappen e Hamilton punto su Lewis' - FormulaPassion.it Il 'triumvirato' formato da Max Verstappen, la Red Bull e la Honda era convinto di avere le carte in regola per sfidare il binomio Lewis Hamilton - Mercedes già nel 2020. Il pilota olandese, ...Rosberg ,...

Formula 1, Rosberg legge il 2021: “Sarà dura per Hamilton con un Verstappen così” La Gazzetta dello Sport Nico Rosberg nella squadra Il campione del mondo di Formula 1 che, nel 2016, è riuscito a battere il compagno di squadra Lewis Hamilton, entra ufficialmente nella squadra di Sky Sport F1: "Sarà una stagione spettacolare, non ve ...

Formula 1 / La Mercedes W12 di Hamilton ha problemi: non è la più forte? Di seguito le problematiche Mercedes <<<. Il Mondiale di Formula 1 2021 si avvicina. Visita www.f1-news.eu, il sito del network di Tuttomercatoweb dedicato alla Formula 1 e non solo. Come seguire tutt ...

