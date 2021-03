Roma-Napoli diretta 0-1 | punizione vincente di Mertens che beffa Pau Lopez sul primo palo

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #RomaNapoli ?? - lorepregliasco : Tra Fico a Napoli, la concorrenza di Calenda a Roma, il vuoto cosmico di Torino, Sala che aderisce ai Verdi europei… - ZZiliani : Ma la cosa forse più odiosa della querelle sullo spostamento di #JuveNapoli è che la #Roma, che ha pienamente ragio… - musagete10 : Napoli bello fresco e riposato stasera a Roma. Ci penserà il karma tranquilli ?????? - Makkoxnonfarlo : il Napoli ancora doveva subire fallo che già si era capito che @dries_mertens14 avrebbe battuto in quel modo… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Napoli

1 Èil posticipo della 28a giornata di Serie A dopo le gare del weekend. Dirige la sfida dell'Olimpico l'arbitro Di Bello , al Var c'è Di Paolo . Di seguito tutti gli episodi da moviola ...0 - 0 LIVE(3 - 4 - 2 - 1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Lo. Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Dzeko. All. Fonseca(4 - 2 - 3 - 1): ...5' - Karsdorp tiene il braccio destro attaccato al corpo e gira il volto lontano dal pallone: non può assolutamente esserci volontarietà del tocco col gomito e il rigore viene giustamente negato al ...LIVE Roma-Napoli 0-0: meglio gli ospiti, occasione per Insigne All'Olimpico va in scena uno "spareggio" per la rincorsa al quarto posto. All'andata vinse Gattuso per 4-0 continua a leggere su La Gazze ...