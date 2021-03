'Per sempre Alfredo': Moschetti vince la prima edizione (Di domenica 21 marzo 2021) Matteo Moschetti (Trek - Segafredo) ha vinto in volata la prima edizione della 'Per sempre Alfredo', corsa in linea dedicata alla memoria di Alfredo Martini, storico c.t. azzurro. A Sesto Fiorentino, ... Leggi su gazzetta (Di domenica 21 marzo 2021) Matteo(Trek - Segafredo) ha vinto in volata ladella 'Per', corsa in linea dedicata alla memoria diMartini, storico c.t. azzurro. A Sesto Fiorentino, ...

Advertising

Pontifex_it : Il razzismo è un virus che muta facilmente e invece di sparire si nasconde, ma è sempre in agguato. Le espressioni… - Inter : ?? | COMPLEANNO 'So tutto dell'Inter. È la mia squadra, lo sarà per sempre. È una questione affettiva difficile da… - matteosalvinimi : ?? Finito a Roma, aereo serale per #Palermo: domani altra udienza in tribunale. Sequestratore di persona? No, minis… - taeguccihyung : E sarai per sempre la mia lady, la la la @Jvngshookssi @WillNamjin07 - Iegnettoz : allora voglio fare la clown per l'ultima volta (so che lo dico sempre ma...) ma... maybe -