Mafia: Conte, 'intensificare sforzi e moltiplicare impegno' (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Le organizzazioni mafiose sono diventate una grande holding finanziaria che mobilita un volume di “malaffare” pari all'11% del nostro Pil. Parliamo di circa 220 miliardi di euro l'anno: più di quanto l'Europa ci mette a disposizione con il programma Next generation EU. Dobbiamo intensificare i nostri sforzi e moltiplicare il nostro impegno per contrastare la corruzione, per combattere le organizzazioni criminali. All'economia indebita, sommersa, riciclata dobbiamo rispondere con la tensione etica, rafforzando le nostre politiche sociali, gli investimenti nell'istruzione e le contromisure giuridiche". Lo scrive su Facebook l'ex premier Giuseppe Conte, in occasione della giornata dedicata alle vittime della Mafia . "Ecco allora che le parole di Don Luigi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Le organizzazioni mafiose sono diventate una grande holding finanziaria che mobilita un volume di “malaffare” pari all'11% del nostro Pil. Parliamo di circa 220 miliardi di euro l'anno: più di quanto l'Europa ci mette a disposizione con il programma Next generation EU. Dobbiamoi nostriil nostroper contrastare la corruzione, per combattere le organizzazioni criminali. All'economia indebita, sommersa, riciclata dobbiamo rispondere con la tensione etica, rafforzando le nostre politiche sociali, gli investimenti nell'istruzione e le contromisure giuridiche". Lo scrive su Facebook l'ex premier Giuseppe, in occasione della giornata dedicata alle vittime della. "Ecco allora che le parole di Don Luigi ...

Advertising

TV7Benevento : Mafia: Conte, 'intensificare sforzi e moltiplicare impegno'... - IlMatto3 : @ItaliaViva @storico900 @matteorenzi Con Conte avevamo recuperato faccia e morale. L'Europa ci guardava. Prendeva s… - TerlizziGerardo : RT @TerlizziGerardo: Il piano di Draghi: La solita politica di Renzi, Gentiloni e Conte, per mantenere la Sovranita' del Paese, lasciare i… - TerlizziGerardo : RT @TerlizziGerardo: Dopo la mafia nigeriana, siamo invasi da fondamentalisti ed estremisti dell'Isis dalla Libia, il tutto senza controll… - robertoparrilla : RT @TweetGino: Tread imperdibile Monsieur Lumiere Galliani This is Milan, mafia del calcio (cit. Conte) -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia Conte Pagine nere d'Italia/40 anni di piduismo ... imprenditori (Silvio Berlusconi), diplomatici (come il conte Edgardo Sogno con il suo progetto di '... noi ritroviamo molti processi penali agganciati a fatti di mafia, di eversione nera e rossa, di ...

Benvenuta Primavera Generale, per carità, non ci faccia rimpiangere Arcuri, che sarebbe un po' come rimpiangere Conte e ... Ce n'è una dedicata alle vittime della Shoà, una delle Foibe e una di mafia. Ora c'è persino la ...

Mafia: Conte, 'intensificare sforzi e moltiplicare impegno' Il Tempo Mafia: Conte, ‘intensificare sforzi e moltiplicare impegno’ Condividi questo articolo:Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Le organizzazioni mafiose sono diventate una grande holding finanziaria che mobilita un volume di “malaffare” pari all’11% del nostro Pil. Parlia ...

Morire di mafia a vent’anni. Ricordata oggi Cristina Pavesi Si è conclusa questa mattina 21 marzo “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia” la serie di iniziative volute dai Sindaci dei Comuni di Treviso, Carbonera, Ca ...

... imprenditori (Silvio Berlusconi), diplomatici (come ilEdgardo Sogno con il suo progetto di '... noi ritroviamo molti processi penali agganciati a fatti di, di eversione nera e rossa, di ...Generale, per carità, non ci faccia rimpiangere Arcuri, che sarebbe un po' come rimpiangeree ... Ce n'è una dedicata alle vittime della Shoà, una delle Foibe e una di. Ora c'è persino la ...Condividi questo articolo:Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Le organizzazioni mafiose sono diventate una grande holding finanziaria che mobilita un volume di “malaffare” pari all’11% del nostro Pil. Parlia ...Si è conclusa questa mattina 21 marzo “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia” la serie di iniziative volute dai Sindaci dei Comuni di Treviso, Carbonera, Ca ...