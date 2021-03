Giornata vittime di mafia, Mattarella: “Estirparla possibile e necessario” (Di domenica 21 marzo 2021) Giornata in ricordo vittime di mafia, Mattarella in un messaggio ha richiamato all’importanza della memoria per il bene collettivo Il capo dello Stato Mattarella (Getty Images)In occasione della Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che si celebra ogni anno il 21 marzo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rilasciato alla stampa una dichiarazione. Anche quest’anno l’evento è stato condizionato dalla pandemia e nessuna celebrazione in piazza è stata organizzata. Il capo dello Stato ha ribadito l’importanza della memoria che è “la radice di una comunità” perché la libertà acquisita possa essere ancora trasmessa “e vissuta come un bene indivisibile”. ... Leggi su ck12 (Di domenica 21 marzo 2021)in ricordodiin un messaggio ha richiamato all’importanza della memoria per il bene collettivo Il capo dello Stato(Getty Images)In occasione dellanazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delleinnocenti delle mafie, che si celebra ogni anno il 21 marzo, il presidente della Repubblica Sergioha rilasciato alla stampa una dichiarazione. Anche quest’anno l’evento è stato condizionato dalla pandemia e nessuna celebrazione in piazza è stata organizzata. Il capo dello Stato ha ribadito l’importanza della memoria che è “la radice di una comunità” perché la libertà acquisita possa essere ancora trasmessa “e vissuta come un bene indivisibile”. ...

