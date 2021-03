Federica Brignone, rivelazione shock: “Non so se mi rivedrete nella prossima stagione, devo ritrovarmi” (Di domenica 21 marzo 2021) Un quarto posto: è questo il risultato nel gigante femminile di Lenzerheide (Svizzera), sede delle Finali di Coppa del Mondo di sci alpino, per Federica Bignone. L’azzurra, dopo aver chiuso in settima posizione la prima manche, si è prodotta in una buona rimonta, giungendo ai piedi del podio (+1?29). Un riscontro valso il quinto posto nella classifica di specialità nella quale si è imposta l’altra azzurra Marta Bassino, oggi settima nella gara cha ha visto il successo della talentuosa neozelandese Alice Robinson a precedere la campionessa americana Mikaela Shiffrin (+0?28) e la slovena Meta Hrovat (+0?48). Per Brignone una stagione difficile, dopo i trionfi della precedente. Ecco che ai microfoni della Rai la campionessa valdostana si è espressa in maniera chiara su quanto stia ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) Un quarto posto: è questo il risultato nel gigante femminile di Lenzerheide (Svizzera), sede delle Finali di Coppa del Mondo di sci alpino, perBignone. L’azzurra, dopo aver chiuso in settima posizione la prima manche, si è prodotta in una buona rimonta, giungendo ai piedi del podio (+1?29). Un riscontro valso il quinto postoclassifica di specialitàquale si è imposta l’altra azzurra Marta Bassino, oggi settimagara cha ha visto il successo della talentuosa neozelandese Alice Robinson a precedere la campionessa americana Mikaela Shiffrin (+0?28) e la slovena Meta Hrovat (+0?48). Perunadifficile, dopo i trionfi della precedente. Ecco che ai microfoni della Rai la campionessa valdostana si è espressa in maniera chiara su quanto stia ...

