DMIF – Dipartimento di Scienze matematiche | informatiche e fisiche

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : DMIF Dipartimento

Nordest24.it

BeanTech supporta l'Ateneo friulano - attraverso il laboratorio di CyberSecurity deldi Scienze matematiche, informatiche e fisiche () e in collaborazione con GLP e HTS - Hi Tech ..."Il riconoscimento " sottolinea il direttore del, Gian Luca Foresti - è di grande prestigio per iled è un importante risultato che premia l'eccellenza per l'attività di ricerca e ...