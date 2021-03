Dayane Mello e quell’evitabile battuta del padre di Oppini | sdegno web – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 21 marzo 2021) Francescoha fatto infuriare gli estimatori diper via di una diretta Instagram in compagnia delFranco (vero protagonista dello scivolone). Commentando la modella brasiliana e il Grande Fratello Vip è stata sfornata unada bar evitabilissima.deldi“Quando tu hai avuto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.