Crozza sulla DaD: "Stiamo formando i futuri concorrenti di Masterchef" [VIDEO] (Di domenica 21 marzo 2021) Nel suo intervento del 20 marzo andato in onda su "Nove", Maurizio Crozza parla anche di scuola e della didattica a distanza: "E' uscito uno studio che analizza l'ultimo anno di didattica a distanza. Il 96% degli studenti durante le lezioni a distanza ha chattato, l'88% ha mangiato e 1 su 4 ha cucinato. Non è meragliso. Stiamo formando i futuri concorrenti di Masterchef", dice l'attore.

