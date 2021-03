Covid, troppi docenti in quarantena: nel senese in una scuola media sospese tutte le lezioni in presenza (Di domenica 21 marzo 2021) La decisione del sindaco di Rapolano Terme, Alessandro Starnini è drastica ma a suo modo di vedere necessaria: con un’ordinanza si dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado ’Simone Martini’. Il motivo? troppi insegnanti in quarantena. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 21 marzo 2021) La decisione del sindaco di Rapolano Terme, Alessandro Starnini è drastica ma a suo modo di vedere necessaria: con un’ordinanza si dispone la sospensione delle attività didattiche inperle classi dellasecondaria di primo grado ’Simone Martini’. Il motivo?insegnanti in. L'articolo .

