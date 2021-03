Come congelare le melanzane: tutto quello che devi sapere! (Di domenica 21 marzo 2021) Ormai, nei supermercati troviamo tutti i tipi di frutta e verdura nel corso di tutto l’anno. E’, però, risaputo, che acquistare i prodotti stagionali, è più salutare ed economico. Inoltre, quando la verdura cresce in modo naturale, è molto più gustosa. Per questo, riuscire a conservare i prodotti stagionali per lunghi periodi ci permette di risparmiare e di mangiare meglio. Dobbiamo, però, saper conservare la verdure nel modo corretto. Oggi impariamo a farlo con le melanzane utilizzando il congelamento. Come congelare le melanzane: guida pratica Perché non è bene conservare le melanzane crude in congelatore Contrariamente a molta verdura, che si conserva meglio se cruda, le melanzane in congelatore fanno una brutta fine, se non sono cotte. La loro consistenza ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 21 marzo 2021) Ormai, nei supermercati troviamo tutti i tipi di frutta e verdura nel corso dil’anno. E’, però, risaputo, che acquistare i prodotti stagionali, è più salutare ed economico. Inoltre, quando la verdura cresce in modo naturale, è molto più gustosa. Per questo, riuscire a conservare i prodotti stagionali per lunghi periodi ci permette di risparmiare e di mangiare meglio. Dobbiamo, però, saper conservare la verdure nel modo corretto. Oggi impariamo a farlo con leutilizzando il congelamento.le: guida pratica Perché non è bene conservare lecrude in congelatore Contrariamente a molta verdura, che si conserva meglio se cruda, lein congelatore fanno una brutta fine, se non sono cotte. La loro consistenza ...

Advertising

ResiFalagiani : @DanielePezzini @repubblica @emme_di Questi son discorsi per quelli che hanno cmq le tasche piene!! Proviamo a togl… - aestherictm : @NEWHYUCKS okay allora la puoi benissimo usare come supporto, con kaeya e barbara puoi congelare i nemici e anche c… - The_Huge_ : @DLabanti Avevo capito male io. Altrettanto hai capito male tu il mio tweet, perché se lo rileggi ho scritto “Pote… - The_Huge_ : @DLabanti 12 mesi fa non c'erano mascherine, non c'era gel, non si sapeva nemmeno se ci sarebbe stata una civiltà d… - _harrymysun : @HARRVSVIBEZ come ha fatto a congelare se l’ha messa calda -