Capello | “A Pirlo è mancato percorso di formazione Scudetto? L’Inter ha già vinto…”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 21 marzo 2021) Torna a parlare Fabioe lo fa in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport. L'ex allenatore si è soffermato sui temi caldi del calcio internazionale ed in particolare modo sulla Champions League e sulla Serie A con il duello per il Tricolore.A tuttocaption id="attachment 470103" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/caption"Italiane out dall'Europa? Siamo fuori per mancanza di qualità e semplicità. Resiste la Roma, per fortuna. Il Milan ha pagato un sorteggio sfortunato e le tante assenze, tante e tutte in una volta. Contro qualsiasi altro avversario sarebbe passato", ha esorditoche è poi passato alla Champions: "Credo che a Guardiola gli sia venuta voglia di vincerla. Ecco perché ha cambiato il modo di fare calcio soffermandosi sulla fase difensiva. Vuole che ...