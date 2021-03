Un po’ a sinistra e un po’ non si sa | Renzi col 2% e il piede in due staffe Oggi Matteo apre l’assemblea e sfida il Pd | o noi o i 5S

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 20 marzo 2021) Una contraddizioni in termini. Se la premessa è mai con i 5Stelle, le città al voto il prossimo autunno in cui Italia Viva sarà alleata del Pd alla fine della fiera si conteranno sulle dita di una mano. Perché questo dirà stamattina in diretta streaming sulla sua pagina Facebookai suoi nella seconda Assemblea Nazionale del suo partito. Pronto a far parte di un centroa vocazione riformista ma contrario alla necessità di allargarlo al M5s. Un po’ae un po’ non si sa:col 2% e ilin dueErgo: anche se non lo dirà esplicitamente, laddove il candidato frutto dell’alleanza dem/pentastellati fosse un esponente del MoVimento, Iv non lo sosterrebbe. Per quanto riguarda Roma il problema non dovrebbe porsi in quanto è assai ...