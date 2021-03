Un pessimo inizio | vedere Salvini vantarsi Letta e Pd | tweet ammazza-governo | un' uscita rovinosa | viene giù tutto?

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 20 marzo 2021) Non è un bel sabato mattina per Mario Draghi. A poche ore dalla sua prima conferenza stampa ufficiale da premier, dopo il tumultuoso Consiglio dei ministri che ha licenziato il Dl Sostegni, dal Pd iniziano a bombardare Palazzo Chigi e l'alleato di maggioranza "per caso" (e molto scomodo) Matteo. Il neo-segretario dem Enrico, dopo aver passato una settimana da quando è salito sulla plancia di comando del Nazareno a picchiare duro sulla Lega sul tema immigrazione, ora decide di alzare il tiro con un rovinoso post pubblicato su Twitter: "Molto bene. Il Decreto Sostegni intersu salute, scuola, turismo, cultura e aiuta lavoratori e imprese. Bene Draghi. Bene i Ministri - scrive-. Male, molto male che un segretario di partito tenga in ostaggio per un pomeriggio il cdm (senza peraltro risultati). ...