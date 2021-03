Spezia, Ricci: “La convocazione in Nazionale una emozione pazzesca e la notte non ho dormito” (Di sabato 20 marzo 2021) La convocazione in Nazionale è stata una grande sorpresa per il calciatore dello Spezia Matteo Ricci. A Sky Sport il centrocampista degli aquilotti, ha commentato la chiamata del ct Mancini. "Ieri mi ha chiamato la dirigenza (ds Meluso ndr.) per darmi questa bellissima notizia. All'inizio non ci credevo ed è stata una emozione incredibile, penssavo fosse uno scherzo. Poi quando ho visto il mio nome sul sito della Figc è stato splendido anche se ho dormito poco la notte. Non rimpiango niente del mio percorso, dalla serie C alla B, cerco di vedermi ogni partita per dare il massimo". Il classe '94 scuola Roma, chiamato per le gare di qualificazione ai Mondiali 2022 contro Nord Irlanda (a Parma il 25 marzo), Bulgaria (a Sofia il 28 marzo) e Lituania (31 marzo), è il primo ... Leggi su itasportpress (Di sabato 20 marzo 2021) Lainè stata una grande sorpresa per il calciatore delloMatteo. A Sky Sport il centrocampista degli aquilotti, ha commentato la chiamata del ct Mancini. "Ieri mi ha chiamato la dirigenza (ds Meluso ndr.) per darmi questa bellissima notizia. All'inizio non ci credevo ed è stata unaincredibile, penssavo fosse uno scherzo. Poi quando ho visto il mio nome sul sito della Figc è stato splendido anche se hopoco la. Non rimpiango niente del mio percorso, dalla serie C alla B, cerco di vedermi ogni partita per dare il massimo". Il classe '94 scuola Roma, chiamato per le gare di qualificazione ai Mondiali 2022 contro Nord Irlanda (a Parma il 25 marzo), Bulgaria (a Sofia il 28 marzo) e Lituania (31 marzo), è il primo ...

