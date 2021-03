Ponte Messina: interrogazione Lega in Ue, 'Bruxelles finanzi opera fondamentale' (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Il Ponte sullo Stretto di Messina è un'opera fondamentale per il sud e per tutto il Paese, che non può più aspettare: va realizzato in tempi rapidi, con il sostegno dell'Europa. Per questo abbiamo presentato un'interrogazione urgente alla Commissione Europea, al fine di trovare soluzioni concrete per inserirlo nei corridoi europei delle reti Ten-T". Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega, prima firmataria dell'interrogazione alla Commissione, co-firmata dagli europarlamentari Lega Marco Campomenosi (capo deLegazione), Anna Cinzia Bonfrisco, Francesca Donato, Lucia Vuolo, Stefania Zambelli. "Trovare una soluzione di continuità per la Sicilia per il corridoio Scandinavo-Mediterraneo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Ilsullo Stretto diè un'per il sud e per tutto il Paese, che non può più aspettare: va realizzato in tempi rapidi, con il sostegno dell'Europa. Per questo abbiamo presentato un'urgente alla Commissione Europea, al fine di trovare soluzioni concrete per inserirlo nei corridoi europei delle reti Ten-T". Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare della, prima firmataria dell'alla Commissione, co-firmata dagli europarlamentariMarco Campomenosi (capo dezione), Anna Cinzia Bonfrisco, Francesca Donato, Lucia Vuolo, Stefania Zambelli. "Trovare una soluzione di continuità per la Sicilia per il corridoio Scandinavo-Mediterraneo, ...

