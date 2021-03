Open Arms, Salvini “Felice di aver difeso il mio Paese” (Di sabato 20 marzo 2021) “Sono un italiano Felice di aver fatto il suo lavoro, di aver protetto vite, unità e confini, di aver svegliato l’Europa”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell’udienza preliminare nell’ambito del processo che lo vede imputato a Palermo per il caso Open Arms. bil/abr/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 marzo 2021) “Sono un italianodifatto il suo lavoro, diprotetto vite, unità e confini, disvegliato l’Europa”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a margine dell’udienza preliminare nell’ambito del processo che lo vede imputato a Palermo per il caso. bil/abr/red su Il Corriere della Città.

