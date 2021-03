Monza-Venezia | Brocchi | “Approccio sbagliato | i ragazzi non hanno capito una cosa Momento difficile | ecco cosa chiedo”

(Di sabato 20 marzo 2021) Le parole del tecnico della formazione brianzola, dopo il ko dell'"U-Power Stadium". A margine della brutta sconfitta rimediata contro il, uno scuro Cristian, ha analizzato in conferenza stampa, il ko e la prestazione nella gara contro i lagunari. Di seguito le parole dell'allenatore del."Abbiamol’, inoneseguito quello che era stato chiesto, una partita aggressiva sin dall’inizio con energia. Presi due gol evitabili a difesa schierata, poi per loro è diventato facile, si chiudevano e ripartivano. Lache deve essere chiara a tutti è che bisogna entrare dal primo secondo con la voglia, l’attenzione e aggressività giusta; qui non c’entra il discorso tecnico-tattico. Abbiamo ...

La lezione di calcio delaldi Cristian Brocchi. Tornano i dubbi sul tecnico della promozione brianzola, gli arancioneroverdi restano un punto dietro ma l'1 - 4 alla vigilia della sosta è un segnale alla serie B,...- Ilperde 4 - 1 in casa colvedendosi scavalcare al secondo posto in classifica dal Lecce che si è imposto 3 - 0 sul campo del Frosinone. La sfida del Brianteo, valida per la 30esima ...La lezione di calcio del Venezia al Monza di Cristian Brocchi. Tornano i dubbi sul tecnico della promozione brianzola, gli arancioneroverdi restano un punto dietro ma l’1-4 alla vigilia della sosta è ...La panchina di Cristian Brocchi al Monza è in bilico dopo la pesante sconfitta casalinga nel big match contro il Venezia (4-1 per i lagunari). La ...