LIVE Milano-Sanremo 2021 in DIRETTA: foratura per Bennett, Nibali nelle prime posizioni (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.51 La Cipressa misura 5,6 km al 4,1% di pendenza media, con punta del 9%. 15.50 Ripreso Tonelli in discesa. Tornano in quattro al comando, a 1’29” il gruppo principale. 7 km e inizierà la Cipressa… 15.49 Vincenzo Nibali si fa vedere nell’avanguardia del plotone. Che abbia in mente di provare qualcosa? 15.48 Sta facendo tanta fatica a rientrare Sam Bennett. Forse la Milano-Sanremo dell’irlandese è finita qui. 15.47 Alessandro Tonelli (Bardiani) attacca e se ne va tutto solo, staccando Conci, Van der Hoorne e Jorgensen. 15.46 Sam Bennett sta rientrando tutto solo in gruppo, seguendo la scia dell’ammiraglia. Nessuno si è fermato ad attenderlo, il vero capitano della Deceuninck-Quick Step è Alaphilippe. 15.44 ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.51 La Cipressa misura 5,6 km al 4,1% di pendenza media, con punta del 9%. 15.50 Ripreso Tonelli in discesa. Tornano in quattro al comando, a 1’29” il gruppo principale. 7 km e inizierà la Cipressa… 15.49 Vincenzosi fa vedere nell’avanguardia del plotone. Che abbia in mente di provare qualcosa? 15.48 Sta facendo tanta fatica a rientrare Sam. Forse ladell’irlandese è finita qui. 15.47 Alessandro Tonelli (Bardiani) attacca e se ne va tutto solo, staccando Conci, Van der Hoorne e Jorgensen. 15.46 Samsta rientrando tutto solo in gruppo, seguendo la scia dell’ammiraglia. Nessuno si è fermato ad attenderlo, il vero capitano della Deceuninck-Quick Step è Alaphilippe. 15.44 ...

