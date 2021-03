“Il signore delle mosche”: il primo adattamento arriva su Prime Video (Di sabato 20 marzo 2021) New entry nel catalogo di Amazon Prime Video è Il signore delle mosche. Inquietante e sconvolgente, quello di Peter Brook del 1963 è il primo adattamento del romanzo di William Golding. Pubblicato nel 1954, il libro imporrà definitivamente l’attenzione sulla penna dello scrittore, che nel 1983 riceverà il Premio Nobel per la Letteratura. Ispirandosi a un esperimento che era solito fare in classe quando insegnava, lo scrittore si chiede cosa succederebbe se un gruppo di ragazzini fosse lasciato libero di prendere delle decisioni in totale autonomia, senza supervisione. E la realtà distopica che ne viene fuori è riportata magistralmente sullo schermo dal regista. Il film fu infatti nominato per la Palma d’oro al Festival di Cannes del 1963, oltre a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 marzo 2021) New entry nel catalogo di Amazonè Il. Inquietante e sconvolgente, quello di Peter Brook del 1963 è ildel romanzo di William Golding. Pubblicato nel 1954, il libro imporrà definitivamente l’attenzione sulla penna dello scrittore, che nel 1983 riceverà il Premio Nobel per la Letteratura. Ispirandosi a un esperimento che era solito fare in classe quando insegnava, lo scrittore si chiede cosa succederebbe se un gruppo di ragazzini fosse lasciato libero di prenderedecisioni in totale autonomia, senza supervisione. E la realtà distopica che ne viene fuori è riportata magistralmente sullo schermo dal regista. Il film fu infatti nominato per la Palma d’oro al Festival di Cannes del 1963, oltre a ...

