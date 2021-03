Full hybrid - I modelli in vendita nel 2021 - FOTO GALLERY (Di sabato 20 marzo 2021) In un periodo caratterizzato da innumerevoli novità a batteria, non vanno dimenticate le vetture con tecnologia Full hybrid, ovvero le ibride che per prime hanno raccolto le attenzioni degli automobilisti di tutto il mondo. Parliamo di veicoli in grado di muoversi, seppur per brevi tratti, anche con il solo motore elettrico e che non hanno bisogno di essere ricaricati. Fanno parte di questa categoria anche alcune versioni di modelli di grande successo, come la Toyota Yaris, peraltro recente vincitrice del titolo di Auto dell'Anno 2021, e la Renault Clio, ma anche e soprattutto auto più grandi. Ne parliamo nella nostra galleria d'immagini, dove potrete trovare i modelli Full hybrid in vendita in Italia e quelli in arrivo nel prossimo futuro. Leggi su quattroruote (Di sabato 20 marzo 2021) In un periodo caratterizzato da innumerevoli novità a batteria, non vanno dimenticate le vetture con tecnologia, ovvero le ibride che per prime hanno raccolto le attenzioni degli automobilisti di tutto il mondo. Parliamo di veicoli in grado di muoversi, seppur per brevi tratti, anche con il solo motore elettrico e che non hanno bisogno di essere ricaricati. Fanno parte di questa categoria anche alcune versioni didi grande successo, come la Toyota Yaris, peraltro recente vincitrice del titolo di Auto dell'Anno, e la Renault Clio, ma anche e soprattutto auto più grandi. Ne parliamo nella nostra galleria d'immagini, dove potrete trovare iinin Italia e quelli in arrivo nel prossimo futuro.

