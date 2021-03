Fiorentina | Prandelli | “Domani ci sarà da soffrire | mi aspetto un Milan arrabbiato Ibrahimovic? Un esempio”

Leggi su mediagol

(Di sabato 20 marzo 2021) Poco più di ventiquattro ore e.Si affronterannoalle 18:00 allo stadio "Franchi",, nella sfida valida per la 28^ giornata di Serie A. Un impegno analizzato alla vigilia dal tecnico della viola, Cesare, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara."Ilè una squadra che ha consolidato in questi mesi un gioco e una identità ben precisa, ma noi ci siamo. Sicuramente saranno arrabbiati, ho grande rispetto per la squadra e per l'allenatore. Se loro sono delusi, noi siamo altrettanto arrabbiati per come si sta evolvendo questo campionato: mi auguro di poter rimanere in partita fino alla fine. Mi auguro di rimanere in gara fino alle fine".Sul momento vissuto dalla squadra: "Abbiamo ...