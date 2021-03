"Donne sotto i 55 anni a rischio": ?AstraZeneca divide gli esperti (Di sabato 20 marzo 2021) Alessandro Ferro Nonostante l'ok dell'Ema, la Francia fa di testa sua: niente AstraZeneca sotto i 55 anni per evitare i rischi di coagulazione ai più giovani, soprattutto Donne. La decisione divide gli esperti Nonostante il via libera al vaccino AstraZeneca dalla massima autorità europea sui medicinali, l'Ema, arriva uno stop autonomo da parte di alcuni Paesi. "Solo per Over 55" Su tutte spicca la Francia: le autorità sanitarie d'oltralpe hanno infatti stabilito di destinarlo soltanto alla fascia d'età sopra i 55 anni per evitare i rischi di possibili trombosi perché, quelle finora prese in considerazione, sono concentrate fra le Donne al di sotto di quella fascia d'età. Per questa ragione, su base ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 20 marzo 2021) Alessandro Ferro Nonostante l'ok dell'Ema, la Francia fa di testa sua: nientei 55per evitare i rischi di coagulazione ai più giovani, soprattutto. La decisionegliNonostante il via libera al vaccinodalla massima autorità europea sui medicinali, l'Ema, arriva uno stop autonomo da parte di alcuni Paesi. "Solo per Over 55" Su tutte spicca la Francia: le autorità sanitarie d'oltralpe hanno infatti stabilito di destinarlo soltanto alla fascia d'età sopra i 55per evitare i rischi di possibili trombosi perché, quelle finora prese in considerazione, sono concentrate fra leal didi quella fascia d'età. Per questa ragione, su base ...

