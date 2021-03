Diretta Spezia - Cagliari ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming (Di sabato 20 marzo 2021) LA Spezia - Lo Spezia riceve il Cagliari in casa per il 28° turno di Serie A . La formazione guidata da Italiano ha rimediato appena due punti nelle ultime 5 giornate, pareggiando contro Benevento e ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 20 marzo 2021) LA- Loriceve ilin casa per il 28° turno di Serie A . La formazione guidata da Italiano ha rimediato appena due punti nelle ultime 5 giornate, pareggiando contro Benevento e ...

Advertising

CalcioIN : ROJADIRECTA Crotone-Bologna Spezia-Cagliari SPAL-Cittadella TarjetaRojaOnline: Orario Diretta Streaming TV Oggi - CentotrentunoC : #Cagliari ?? Parole della vigilia per il tecnico rossoblù Leonardo #Semplici ?? alla vigilia di #SerieA contro lo… - Cagliari_1920 : Spezia-Cagliari, ecco dove seguire la partita in diretta - infoitsport : Spezia-Cagliari, ecco dove seguire la partita in diretta - Fantacalciok : Spezia – Cagliari: cronaca diretta live, risultato in tempo reale -