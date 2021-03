Crotone, Cosmi: 'Questa sconfitta è una mazzata' (Di sabato 20 marzo 2021) Crotone - " Il primo tempo è stato perfetto e il 2 - 0 era strameritato, dovevamo gestire tutto in maniera diversa. La ripresa è tutta nel primo pallone giocato e consegnato agli avversari: siamo ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 20 marzo 2021)- " Il primo tempo è stato perfetto e il 2 - 0 era strameritato, dovevamo gestire tutto in maniera diversa. La ripresa è tutta nel primo pallone giocato e consegnato agli avversari: siamo ...

Advertising

infoitsport : Crotone, Cosmi: 'E' un peccato. Psicologicamente parlando questa è una bella mazzata' - infoitsport : Crotone, Cosmi: 'Questa sconfitta è una mazzata' - infoitsport : Cosmi dopo Crotone-Bologna: 'La sconfitta è una mazzata. Futuro? Non ho voluto clausole' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Rimonta del Bologna che vince a Crotone, per Cosmi addio salvezza Da 2-0 a 2-3: la squadra calabrese domi… - sportli26181512 : Crotone, Cosmi: 'Questa sconfitta è una mazzata': Il tecnico: 'Otto gol in due gare non sono bastati per portare pu… -