Calciomercato Torino | il futuro di Belotti è un rebus | Milan e non solo | ecco i club sulle tracce dell’ex Palermo

(Di sabato 20 marzo 2021)Andrea.Sampdoria-, Ranieri: “I granata buonissima squadra, hanno spirito battagliero. Irrati al Var? Rispondo così”Bomber, capitano e vero trascinatore: tutto questo è per ildel patron Urbano Cairo l'ex attaccante del. Andreaè il prototipo del centravanti per eccellenza ed a testimoniarlo sono anche le parole al miele che, qualche tempo fa, espresse Hernàn Crespo per elogiare il calciatore classe 93'. "Nel calcio di oggi ci sono pochissimi giocatori che riescono a far venire la pelle d'oca quando li guardi giocare.è uno di questi. Non èmolto forte, ma sa trasmettere tanto alla propria squadra, ai compagni, ai tifosi e a tutti gli appassionati di pallone". In questi giorni di fuoco per il ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Torino

Commenta per primo Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Milan non intende mollare la presa sul 'Gallo' Belotti. Il capitano granata non ha ancofa deciso se rinnovare il contratto: molto dipenderà ...Commenta per primo Nicolas Nkoulou è sempre più lontano dal, nonostante con Davide Nicola sia tornato a essere una pedina fondamentale della formazione granata. Il suo contratto è però in scadenza e il difensore non ha intenzione di rinnovarlo, per ...Gli ex / Nella rosa del Torino sono presenti diversi giocatori con un passato tra le fila doriane, senza dimenticarsi di Quagliarella ...Le due squadre spagnole si sfideranno sul mercato per aggiudicarsi le prestazioni dell'attacante norvegese gestito da Mino Raiola ...