Amici 2021 | l’abito di Sabrina Ferilli | ospite della prima puntata

(Di sabato 20 marzo 2021) Qual èdidel Serale di? L’attrice, grande amicaconduttrice Maria De Filippi, per la sua ospitata ha optato per un abitoverile. Si tratta di un vestito giallo decorato con dei fiori neri di N.21, un modello in crêpe di seta con le maniche corte a palloncino e una gonna asimmetrica alla caviglia con coulisse sul fianco, dettaglio che permette di regolare la lunghezza e di aggiungere un’arricciatura all’altezzavita. Qual è il prezzo del vestito diad? Su internet è possibile trovalo a 690 euro. E le scarpe? ...

La giuria del serale di Amici
Maria De Filippi ha anche rivoluzionato la giuria del serale di Amici 20. La prima new entry è in realtà un inatteso ritorno, quello di Stefano De Martino, nato ...