Whatsapp down, l’app di messaggistica ha smesso di funzionare: cos’è successo (Di venerdì 19 marzo 2021) Intorno alle 18.30 di oggi 19 Marzo 2021 l’app di messaggistica istantanea, Whatsapp, ha smesso di funzionare all’improvviso. Tantissime le segnalazioni arrivate da parte degli utenti in tutta Italia. Dunque Whatsapp non sembra voler funzionare. Basta controllare il sito downdetector per avere conferma dei disagi, con un picco di allerte inviate poco dopo le 18. Stessi disagi sono stati segnalati anche per quanto riguarda Instagram, al momento sembra funzionare soltanto Facebook. Cosa sarà successo ai social che fanno capo a Mark Zuckerberg? Sicuramente ci saranno dei problemi tecnici e che molto probabilmente verranno risolti a breve. Nel frattempo gli utenti sono nel panico più assoluto. Poco dopo le 18.00 di oggi ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Intorno alle 18.30 di oggi 19 Marzo 2021diistantanea,, hadiall’improvviso. Tantissime le segnalazioni arrivate da parte degli utenti in tutta Italia. Dunquenon sembra voler. Basta controllare il sitodetector per avere conferma dei disagi, con un picco di allerte inviate poco dopo le 18. Stessi disagi sono stati segnalati anche per quanto riguarda Instagram, al momento sembrasoltanto Facebook. Cosa saràai social che fanno capo a Mark Zuckerberg? Sicuramente ci saranno dei problemi tecnici e che molto probabilmente verranno risolti a breve. Nel frattempo gli utenti sono nel panico più assoluto. Poco dopo le 18.00 di oggi ...

StefanoGuerrera : mi sa che abbiamo Instagram e Whatsapp down eh - SkyTG24 : Whatsapp, Instagram e Facebook down: problemi in tutto il mondo - Corriere : ?? Whatsapp, Facebook e Instagram sono irraggiungibili per molti utenti - Deb48245093 : RT @ToniaPeluso: Unica certezza nella vita: cercare su Twitter conferme quando whatsapp e instagram vanno in down - gaabrieleoliva : RT @lea_cuccaroni: Ma i nervi che mi salgono quando whatsapp è in down?! -