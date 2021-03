Su e giù | saliscendi e via di meteo estremo

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 19 marzo 2021) Capogiro? Beh, marzo è anche questo, ovverotermici tanto paurosi quanto repentini. Siamo passati dal tepore d’inizio mese al colpo di coda dell’Inverno, poi passeremo dall’Inverno in piena regola all’esplosione della Primavera. La Primavera mite, la Primavera delle condizionianticicloniche di un certo tipo. Su e giù, temperature da capogiro Sapete in quanto tempo? In pochissimi giorni. Tutto avverrà la prossima settimana, poi magari ci occuperemo nel dettaglio degli aspetti termici nudi e crudi. Sappiate però che dal freddo dell’Artico Russo passeremo all’aria estremamente mite del nord Africa. Già, proprio così, l’Anticiclone africano tornerà a farci visita. Quindi, per farla breve: un fine settimana, quello alle porte, fatto di freddo, neve e maltempo, quello successivo fatto di bel tempo, sole, temperature in notevole rialzo. ...