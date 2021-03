Square Enix Presents: annunciato Project Hitman Sniper Assassins (Di venerdì 19 marzo 2021) Allo Square Enix Presents non sono mancati i titol mobile, in questa news vi parliamo di Project Hitman Sniper Assassins, il nuovo titolo dell’universo videoludico dell’Agente 47 La serie Hitman sta tornando sulle piattaforme mobile con un nuovo gioco. Attualmente in fase di sviluppo con il titolo provvisorio Project Hitman: Sniper Assassins, è una delle poche volte nella serie in cui non giocherete nei panni del letale Agente 47, il gioco è stato presentato allo Square Enix Presents tenutosi ieri. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. Project Hitman ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 19 marzo 2021) Allonon sono mancati i titol mobile, in questa news vi parliamo di, il nuovo titolo dell’universo videoludico dell’Agente 47 La seriesta tornando sulle piattaforme mobile con un nuovo gioco. Attualmente in fase di sviluppo con il titolo provvisorio, è una delle poche volte nella serie in cui non giocherete nei panni del letale Agente 47, il gioco è stato presentato allotenutosi ieri. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo....

