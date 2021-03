Rinvio Inter Sassuolo | Carnevali | «Giusto non giocare | ma bisogna fare attenzione»

(Di venerdì 19 marzo 2021) Giovanniha commentato ildiGiovanni, amministratore delegato del, in unavista a Tuttosport ha commentato ildella partita contro l’a causa dei diversi contagi da Covid-19 nel gruppo squadra nerazzurro. «Se il numero dei giocatori dell’è così ampio credo che siarinviare la partita, ma dobbiamoperché di questo passo si rischia anche di non finire il campionato. Con tutti questi casi il rischio c’è, anche perché andando avanti con la stagione incastrare le date diventa sempre più difficile. Ci è già capitato contro il Torino, è innegabile che questi rinvii e spostamenti ...

Giovanni Carnevali ha commentato il rinvio di Inter-Sassuolo Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, in una intervista a Tuttosport ha commentato il rinvio della partita contro l'Int ...