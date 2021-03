Picco (Asl Torino): «Noi padroni del campionato? No, lo sta diventando il Covid» (Di venerdì 19 marzo 2021) Il direttore Asl di Torino Carlo Picco, intervenuto a Radio Punto Nuovo, ha spiegato la loro funzione in un mondo sempre più condizionato dal Covid Carlo Picco, direttore Asl di Torino, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Le sue parole. «Il protocollo è stato stilato in un contesto diverso da quello attuale e l’incombere delle varianti, ora, impone a noi delle autorità sanitarie una maggiore cautela. Poi ogni ente competente fa la proprie valutazioni. Inter? Non conosco la situazione. Le autorità sanitarie faranno le loro valutazioni. Sollecitazioni per non giocare? No, non ho mai avuto alcun tipo di pressione. Sono questioni prettamente tecniche che poi vengono al livello della direzione generale. Non vorrei cadere in una provocazione come quella delle ASL padrone del ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Il direttore Asl diCarlo, intervenuto a Radio Punto Nuovo, ha spiegato la loro funzione in un mondo sempre più condizionato dalCarlo, direttore Asl di, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Le sue parole. «Il protocollo è stato stilato in un contesto diverso da quello attuale e l’incombere delle varianti, ora, impone a noi delle autorità sanitarie una maggiore cautela. Poi ogni ente competente fa la proprie valutazioni. Inter? Non conosco la situazione. Le autorità sanitarie faranno le loro valutazioni. Sollecitazioni per non giocare? No, non ho mai avuto alcun tipo di pressione. Sono questioni prettamente tecniche che poi vengono al livello della direzione generale. Non vorrei cadere in una provocazione come quella delle ASL padrone del ...

