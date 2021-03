Messaggero | Inzaghi non firma il rinnovo per tenersi aperte le porte Napoli | Inter e Juve

(Di venerdì 19 marzo 2021) Ilsi chiede se il ciclo della Lazio di Simonesia finito. Il responso, scrive, arriverà forse durante la sosta, ildel tecnico ristagna. “ha ormai da un mese il nuovo contratto in mano, ha pure abbassato le pretese perrlo dopo l’ultimo confronto con Lotito insieme al suo staff tecnico. Per questi ultimi ballavano appena 60mila euro, ma forse non era il vero motivo del continuo slittamento. C’è chi bisbiglia che Simone non voglia pregiudicarsi il futuro (ballano le panchine di) adesso“. Anche Lotito riflette. “Lotito e Tare son tornati arogarsi se sia giusto: non piacciono più la gestione conservatrice dell’organico e i mugugni dei troppo scontenti nello ...

Come riportato da Ilinfatti, alla Dacia Arenapotrà contare su Lazzari . L'esterno destro ex Spal ha rimediato una lussazione al mignolo della mano sinistra. Lo staff gli ...- Lazio, tempo di riflessioni Come riportano le pagine de Il, tra la Lazio eè tempo di una pausa di riflessione. Il futuro del tecnico biancoceleste non è stato ancora ...LAZIO INZAGHI – Dopo l’eliminazione dalla Champions League, ora la Lazio dovrà impiegare tutte le sue energie in campionato. Inzaghi e i suoi giocheranno undici finali per agganciare e blindare quel q ...Tre facce con la stesso dubbio amletico: il ciclo di questa Lazio è finito? Durante la sosta forse avremo il responso, ma mettono ansia già le risposte post-Bayern ...