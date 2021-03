Lazio verso zona arancione dal 29 marzo (Di venerdì 19 marzo 2021) (Adnkronos) - Lazio zona arancione nella settimana di Pasqua. La regione ha migliorato il suo Rt e, scaduti i 15 giorni di zona rossa, da lunedì 29 marzo potrebbe tornare nella fascia intermedia di rischio Covid. Lo apprende l'Adnkronos Salute. Potrebbero essere ancora in zona rossa, invece, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Piemonte, Marche, Lombardia, Campania, Trento, Puglia, Valle D'Aosta e Veneto. Va ricordato che, come stabilito nell'ultimo decreto, dal 3 al 5 aprile tutta l'Italia sarà in ogni caso zona rossa per contenere gli spostamenti e i rischi di contagio a Pasqua. Fino al 6 aprile non sono previste regioni in zona gialla. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) (Adnkronos) -nella settimana di Pasqua. La regione ha migliorato il suo Rt e, scaduti i 15 giorni dirossa, da lunedì 29potrebbe tornare nella fascia intermedia di rischio Covid. Lo apprende l'Adnkronos Salute. Potrebbero essere ancora inrossa, invece, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Piemonte, Marche, Lombardia, Campania, Trento, Puglia, Valle D'Aosta e Veneto. Va ricordato che, come stabilito nell'ultimo decreto, dal 3 al 5 aprile tutta l'Italia sarà in ogni casorossa per contenere gli spostamenti e i rischi di contagio a Pasqua. Fino al 6 aprile non sono previste regioni ingialla.

