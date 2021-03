Isola dei famosi: un concorrente abbandona il reality (Di venerdì 19 marzo 2021) L'Isola dei famosi perde un altro pezzo. Dopo l'abbandono prima della partenza, da parte dell'ex Miss Italia, Carolina Stramare, per sopraggiunti problemi di salute familiari, un altro naufrago ha deciso di abbandonare il reality. Si tratta di Ferdinando Guglielmotti, l'imprenditore meglio noto come il Visconte. Ferdinando Guglielmotti abbandona l'Isola dei famosi Al quarto giorno di permanenza sull'Isola, Ferdinando Guglielmotti ha confermato la decisione, che aveva già inizialmente preso durante la diretta di giovedì 18 marzo. Il Visconte, infatti, dopo aver perso al televoto contro Drusilla Gucci, pensava dovesse tornare in Italia. Salito sulla barca, invece, è stato portato presso Parasite Island dove gli è stata offerta la possibilità di rimanere ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 19 marzo 2021) L'deiperde un altro pezzo. Dopo l'abbandono prima della partenza, da parte dell'ex Miss Italia, Carolina Stramare, per sopraggiunti problemi di salute familiari, un altro naufrago ha deciso dire il. Si tratta di Ferdinando Guglielmotti, l'imprenditore meglio noto come il Visconte. Ferdinando Guglielmottil'deiAl quarto giorno di permanenza sull', Ferdinando Guglielmotti ha confermato la decisione, che aveva già inizialmente preso durante la diretta di giovedì 18 marzo. Il Visconte, infatti, dopo aver perso al televoto contro Drusilla Gucci, pensava dovesse tornare in Italia. Salito sulla barca, invece, è stato portato presso Parasite Island dove gli è stata offerta la possibilità di rimanere ...

