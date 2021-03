Isola dei famosi: da non credere arriva il primo abbandono (Di venerdì 19 marzo 2021) Vediamo insieme chi ha deciso di abbandonare il programma dopo pochissimo tempo di permanenza sull’Isola dei famosi. E’ arrivato il primo abbandono all’Isola dei famosi dopo aver perso al televotoCome sappiamo ieri sera è andata in onda la seconda puntata del reality super seguito condotto da Ilary Blasi ovvero l’Isola dei famosi. Ma nella stessa serata, dopo il programma, un concorrente ha deciso di abbandonare il programma, lasciando tutti senza parole, vediamo di chi si tratta. Isola dei famosi: il primo abbandono Ieri abbiamo assistito alla seconda puntata del reality in diretta dall’Honduras, e tutto sembrava procedesse normalmente. LEGGI ANCHE ... Leggi su formatonews (Di venerdì 19 marzo 2021) Vediamo insieme chi ha deciso di abbandonare il programma dopo pochissimo tempo di permanenza sull’dei. E’to ilall’deidopo aver perso al televotoCome sappiamo ieri sera è andata in onda la seconda puntata del reality super seguito condotto da Ilary Blasi ovvero l’dei. Ma nella stessa serata, dopo il programma, un concorrente ha deciso di abbandonare il programma, lasciando tutti senza parole, vediamo di chi si tratta.dei: ilIeri abbiamo assistito alla seconda puntata del reality in diretta dall’Honduras, e tutto sembrava procedesse normalmente. LEGGI ANCHE ...

