In Francia stop Astrazeneca sotto 55 anni, Locatelli: “Non applicheremo questo divieto” (Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA – L’Alta Autorità per la Salute francese raccomanda l’utilizzo del vaccino AstraZeneca solo per le persone di età superiore ai 55 anni. La restrizione è stata decisa poichè i disturbi emorragici gravi e rari sono stati registrati solo nelle persone di età inferiore ai 55 anni.La decisione dell’organismo transalpino arriva il giorno dopo il via libera da parte dell’Agenzia europea all’utilizzo del vaccino anglo-svedese, giudicato dall’Ema “sicuro ed efficace”. Leggi su dire (Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA – L’Alta Autorità per la Salute francese raccomanda l’utilizzo del vaccino AstraZeneca solo per le persone di età superiore ai 55 anni. La restrizione è stata decisa poichè i disturbi emorragici gravi e rari sono stati registrati solo nelle persone di età inferiore ai 55 anni.La decisione dell’organismo transalpino arriva il giorno dopo il via libera da parte dell’Agenzia europea all’utilizzo del vaccino anglo-svedese, giudicato dall’Ema “sicuro ed efficace”.

Advertising

Agenzia_Ansa : Dopo la stop a causa di un possibile legame con casi di trombosi, nella ripresa delle vaccinazioni con il vaccino A… - fattoquotidiano : Astrazeneca: in Francia, Spagna e Germania ministri e capi di Stato hanno spiegato lo stop ai cittadini. In Italia… - Corriere : L’Aifa sospende AstraZeneca in tutta Italia. Stop anche in Germania e in Francia in attesa «del parere dell’Ema di… - DanteFasci : RT @Agenzia_Ansa: Dopo la stop a causa di un possibile legame con casi di trombosi, nella ripresa delle vaccinazioni con il vaccino AstraZe… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Dopo la stop a causa di un possibile legame con casi di trombosi, nella ripresa delle vaccinazioni con il vaccino AstraZe… -