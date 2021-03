Il Presidente Mattarella scrive a Papa Francesco | pandemia e fratellanza i temi principali

(Di venerdì 19 marzo 2021) Il Capo dello Stato, Sergio, ha scritto un messaggio ain occasione del suo ottavo anniversario di inizio pontificato Ildella Repubblica Sergioha inviato a un messaggio di auguri ain occasione del suo ottavo anniversario di inizio pontificato. Dopo l’incipit, in cui ilporge al Santo Padre gli auguri da parte sua e dell’intera Repubblica Italiana, il Capo dello Stato ha toccatoimportanti legati alla. Cosìil: Lache continua a gravare su un così gran numero di persone in tutto il mondo ha posto in evidenza le vulnerabilità di singoli Paesi e ...

Advertising

Quirinale : Il Presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella, ha promulgato questa mattina la legge approvata ieri dal Parlam… - TgLa7 : ++ Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella promulga legge su #giornatanazionalevittimecovid19 + Sarà il 18 marzo ogni anno - Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella per il 160° anniversario dell'Unità d'Italia: 'L’Italia colpita duramente… - zanarluke : Pronto, don Gigi? Sono #Mattarella Il presidente della #Repubblica ha chiamato un sacerdote della diocesi di… - VincenzoVinc51 : @sav_e_1410 @gennaromigliore @fenice_risorta Assolutamente si perché prima eravamo in mano ad un avvocato scelto da… -

Ultime Notizie dalla rete : Presidente Mattarella

E d'altronde anche Sergioha aspettato pazientemente il suo turno, mettendosi in fila ... ma nella quale ilEmmanuel Macron sembra voler per il momento aspettare. Se rispettasse ...Sono le parole deldella Repubblica Sergionel giorno dell'anniversario dell'uccisione del giuslavorista per mano delle Br 19 anni. E' il giorno della commemorazione e il Paese ...ROMA - "L'agguato e la morte per mano assassina di Marco Biagi hanno impresso nella memoria della nostra comunità nazionale un segno profondo che non può ...Sono le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno dell'anniversario dell'uccisione del giuslavorista per mano delle Br 19 anni. E' il giorno della commemorazione e il ...