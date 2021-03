Decreto sostegno 2021, blocco licenziamenti: come funziona (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Decreto legge sostegni appena approvato contiene una norma che ”prevede si interrompa il trattamento eccezionale del blocco dei licenziamenti dove esistono la cassa ordinaria, si prosegue fino ottobre dove questi strumenti ancora non esistono”. Lo afferma il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel corso della conferenza stampa che segue il Cdm. Il dl prevede ”un importante intervento sulla povertà: sono previste ulteriori 3 mensilità di reddito d’emergenza e il rifinanziato reddito cittadinanza, non perché siano cambiate le norme ma perché è aumentato il numero”‘ di persone che ha diritto al rdc, per un valore di un miliardo di euro, ha affermato ancora Orlando sottolineando che il Decreto legge sostegno contiene anche misure che interessano ”le grandi crisi industriali” come ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 marzo 2021) Illegge sostegni appena approvato contiene una norma che ”prevede si interrompa il trattamento eccezionale deldeidove esistono la cassa ordinaria, si prosegue fino ottobre dove questi strumenti ancora non esistono”. Lo afferma il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel corso della conferenza stampa che segue il Cdm. Il dl prevede ”un importante intervento sulla povertà: sono previste ulteriori 3 mensilità di reddito d’emergenza e il rifinanziato reddito cittadinanza, non perché siano cambiate le norme ma perché è aumentato il numero”‘ di persone che ha diritto al rdc, per un valore di un miliardo di euro, ha affermato ancora Orlando sottolineando che illeggecontiene anche misure che interessano ”le grandi crisi industriali”...

