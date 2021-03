Da Pescara a Roma per festeggiare il compleanno. Party interrotto, i ragazzi si lanciano dalla finestra per scappare (Di venerdì 19 marzo 2021) Una trasferta da Pescara a Roma per festeggiare il compleanno. E’ così che 4 ragazzi, in barba a tutte le normative anti-Covid, hanno affittato – tramite un noto motore di ricerca – un appartamento nella Capitale, presso un B&B. Leggi anche: Roma in zona rossa e clienti del bar che consumano alcolici vicino al locale: scattano chiusure e sanzioni In trasferta nella Capitale per festeggiare il compleanno I forti schiamazzi e la musica ad alto volume hanno fatto scattare la chiamata al 112 NUE. Gli agenti della Polizia di Stato del I° Distretto della Polizia di Stato Trevi Campo Marzio, diretto da Fabio Abis, giunti poco dopo nel luogo indicato, hanno appurato la veridicità della segnalazione e, non riuscendo a farsi aprire la porta della struttura, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 marzo 2021) Una trasferta daperil. E’ così che 4, in barba a tutte le normative anti-Covid, hanno affittato – tramite un noto motore di ricerca – un appartamento nella Capitale, presso un B&B. Leggi anche:in zona rossa e clienti del bar che consumano alcolici vicino al locale: scattano chiusure e sanzioni In trasferta nella Capitale perilI forti schiamazzi e la musica ad alto volume hanno fatto scattare la chiamata al 112 NUE. Gli agenti della Polizia di Stato del I° Distretto della Polizia di Stato Trevi Campo Marzio, diretto da Fabio Abis, giunti poco dopo nel luogo indicato, hanno appurato la veridicità della segnalazione e, non riuscendo a farsi aprire la porta della struttura, ...

