Ue, green pass per il turismo Qr code di 'avvenuta vaccinazione' (Di giovedì 18 marzo 2021) Il Coronavirus continua a far paura. La situazione resta di emergenza anche a causa del dilagare delle varianti, in Italia e nel mondo. In attesa di una vaccinazione di massa, che comunque non avrà tempi brevi, si valutano possibili soluzioni per rilanciare un comparto in grandissima difficoltà: il turismo. L'Unione Europa valuta l'ipotesi di introdurre un "green pass" per il Covid. Una sorta di passaporto - si legge sulla Verità - che certifichi, attraverso un codice Qr l'avvenuta vaccinazione. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 18 marzo 2021) Il Coronavirus continua a far paura. La situazione resta di emergenza anche a causa del dilagare delle varianti, in Italia e nel mondo. In attesa di unadi massa, che comunque non avrà tempi brevi, si valutano possibili soluzioni per rilanciare un comparto in grandissima difficoltà: il. L'Unione Europa valuta l'ipotesi di introdurre un "" per il Covid. Una sorta diaporto - si legge sulla Verità - che certifichi, attraverso un codice Qr l'. Segui su affaritaliani.it

Advertising

sole24ore : #Ue lancia il «green pass» #Covid:?ecco i 3 modi per viaggiare liberamente - fattoquotidiano : Ue, la Commissione presenta il Green Pass: permetterà di viaggiare ai cittadini vaccinati, immuni e negativi - Key4biz : Eccolo il #DigitalGreenPass presentato dalla Commissione Ue. A cosa serve e quali dati richiede il… - gettasofia : RT @gustinicchi: La COMMISSIONE Europea ha dato il via libera alla proposta di REGOLAMENTO per un CERTIFICATO VACCINALE EUROPEO, detto GREE… - gi_pavanello : Il 'green pass' dell'#UE: ora sono tutti 'verdi' [un verde tossico], tutti ecologisti. Preferibile ritornare a gove… -