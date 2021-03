Spese pazze Liguria: assolti ex viceministro Rixi e altri (Di giovedì 18 marzo 2021) Corte d'Appello assolve tutti gli imputati perché "il fatto non sussiste". In primo grado Rixi era stato condannato a tre anni e cinque mesi Leggi su rainews (Di giovedì 18 marzo 2021) Corte d'Appello assolve tutti gli imputati perché "il fatto non sussiste". In primo gradoera stato condannato a tre anni e cinque mesi

